Siirt'te 14 adet güvercin çalan hırsız yakalandı - Haberler
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Siirt'te 14 adet güvercin çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te 14 adet güvercin çalan hırsız yakalandı

Siirt'te bir evde 12 bin TL değerinde 14 adet güvercin hırsızlığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Siirt'te bir evde 12 bin TL değerinde 14 adet güvercin hırsızlığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezi Veysel Karani Mahallesinde bir evde meydana gelen kanatlı hayvan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda, olayın faili Ş.B. olduğu tespit edilerek, yakalanıp gözaltına alındı. Çalınan 12 bin TL değerindeki 14 güvercin sahibine teslim edildi. - SİİRT

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Haber: Siirt'te 14 adet güvercin çalan hırsız yakalandı - Haberler
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