Siirt'te 13 okul yaptırılacak
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Siirt'te 13 okul yaptırılacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te 13 okul yaptırılacak

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bu yıl 13 okul yapımına başlanacağını belirtti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bu yıl 13 okul yapımına başlanacağını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, 186 milyon 142 bin lira yatırımla planlaması yapılan 48 lojman, atölye, pansiyon ve kapalı spor salonunu kapsayan 13 okul yapımının Siirt'te eğitimin kalitesini artıracağını söyledi.

Eğitim yatırımlarını 2022 yılının sonunda tamamlamayı öngördüklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Her zaman birinci önceliğimizdir. Eğitilmiş bireyler gelecekte en büyük güvencemizdir. İl genelinde eğitimde gelecek planlamalarına yönelik çok önemli bir adım atıldı. Bu yılın bütçesiyle planlanan eğitim yatırımlarını önümüzdeki yılın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Geçmiş yıllara göre daha donanımlı ve mimari açıdan da daha estetik tarzda derslikler olacak. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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