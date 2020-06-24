Siirt'te 124 personel için kura çekildi - Siirt'te 124 personel için kura çekildi Siirt Belediyesi Anonim Şirketi tarafından istihdam edilecek 124 personel alımı için noter huzurunda kura çekildi.

- Siirt'te 124 personel için kura çekildi SİİRT - Siirt Belediyesi Anonim Şirketi tarafından istihdam edilecek 124 personel alımı için noter huzurunda kura çekildi. Siirt Belediye bünyesinde 75 beden işçisi, 22 büro, 15 güvenlik, 3 su tesisatçısı, 2 su sayaç okuma, 1 ağır şase ustası, 1 hafif şase ustası, 1 iş makine yağcısı, 1 yakın koruma, 1 saha sorumlusu, 1 bahçıvan, 1 vidanjör operatörü alım için açılan ilana, 6 bin 979 başvuru yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gazeteciler haricinde vatandaşların alınmadığı Siirt Belediye Meclisi toplantı salonunda Siirt 1. Noteri huzurunda kura çekildi. Kura ile alınacak personelin 5 katı olan 620 isim belirlendi. Her iş koluna göre ayrı ayrı kura işlemi yapıldı. Kurada ismi çıkan 620 personel daha sonra mülakata girecek. Bu isimler arasında 124 kişi tespit edilerek işe alınacak. Kaynak: İHA