Siirt'te 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi - Haberler
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Siirt'te 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi

Siirt'te 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi.

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakam Recep Hasar, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Hasar, bu nedenle ilçeye bağlı Cevizlik, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Nallıkaya, Oya, Kesmetaş, Ormanbağı, Kayahisar, Özpınar, Adıgüzel ve Çeltikyolu köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini kaydetti.

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AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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