Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Eruh ilçesinde uygulama yapıldığı bildirildi.
Uygulamada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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