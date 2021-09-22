Siirt'te 112'ye yapılan çağrıların yüzde 81'i asılsız çıktı

SİİRT (AA) - Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılara ilişkin değerlendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 124 bin 796 çağrının yüzde 81'inin asılsız ihbarlar oluşturduğu bildirildi.

Hattın gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Siirt Acil Çağrı Merkezi'nin hizmete girdiği 12 Haziran'dan 20 Eylül'e kadar 124 bin 796 çağrı alınmış, bu çağrıların 102 bin 207'si asılsız, 22 bin 589'u asıl ihbar oluşturdu. İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi ile ilimizde de hizmete giren merkezde vatandaşların ve ülkemizde bulunan yabancıların acil çağrılar için birden fazla numara bilme zorunluluğu ortadan kalkmış. Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi bekleniyor."