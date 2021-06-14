Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
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Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.

Siirt'te, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek 112 Acil Çağrı Merkezi, merkez Doğan Mahallesi'nde inşa edilen modern binada açıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan ile merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, merkezin son teknolojik sistemle donatıldığını ve Türkiye'de 75. merkez olarak hizmete girdiğini söyledi.

Merkezin 24 milyon 16 bin 764 liraya mal olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Acil çağrı merkezleri, bu çalışmayla tek merkez, tek numara ve tek yazılımda karşılanacak. Zaman kaybını önleyecek ve etkin müdahaleyi sağlayacak. Sağlıkla, yangınla veya trafik kazasıyla ilgili bir çağrı geldiğinde ilgili kurumlar anında haberdar olacak. Anında ilgili kurumlar olaya müdahale edebilecek. Çağrının alınması, olaya müdahale edilmesi ve bir yaralının hastaneye ulaşmasına kadar tüm süreçlerin kayıt altına alınması, takip edilmesi ve müdahalenin tüm Türkiye'de belli standartlarda yapılıyor olması ve bunun kontrol ediliyor olması çok önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen projeye İçişleri Bakanlığının büyük önem verdiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve bütün paydaş kurumların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir yazılımdır. Merkezi bir yazılım ve sistemle çalışıyor. Hem sürdürülebilirlikte hem de personel tasarrufu donanım altyapısı Türkiye için çok büyük bir imkan sağlıyor. Yangın ve deprem gibi afet durumunda bir ilin internet bağlantısı devre dışı kaldığında bile hemen komşu il devreye girerek o ilin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor."

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin haziran sonu itibarıyla 81 ilde faaliyete girdiğini bildirdi.

Arslan, acil çağrılarla ilgili 4 yabancı dilde çağrı alabildiğini belirterek, "Ayrıca işitme engellilere yönelik bir yazılım var. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşıp acil durumlarını bildirebiliyorlar. Bu konuda çok illeri noktadayız." dedi.

Açılış törenine Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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