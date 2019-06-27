Siirt'te, 11 yıl hapisle aranan PKK'lı yakalandı

SİİRT'te, hakkında terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.N., yol kontrol uygulamasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.N.'nin Batman'dan Siirt'e geleceği bilgisini edindi. 26 Haziran günü hareke geçen güvenlik güçleri, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kayabağlar mevkiinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında F.N.'yi gözaltına aldı. F.N.'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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