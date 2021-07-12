Siirt'te 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kutlandı
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Siirt'te 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kutlandı

Siirt'te 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kutlandı.

Siirt'te 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kutlandı.

Vali Yardımcısı Samet Öztürk ve Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Akın Kul, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Siirt Belediyesi Sosyal Tesislerinde kurum personeliyle yemekte bir araya geldi.

Programda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün selamlarını ileten Kul, "Geçmişi koruyan, geleceğe değer katan" anlayışıyla fedakarca görev yapan personele teşekkür etti.

Program sonunda hatıra fotoğraf çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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