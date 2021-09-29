Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 11 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - - Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 11 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin 110 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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