Siirt'te 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin 200 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

Siirt'te 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Haber: Siirt'te 11 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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