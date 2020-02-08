Siirt'te, 104 köy yolu kardan kapandı

08.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:09

SİİRT'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle kardan kapanan 104 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Siir'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerde kar yağışı sürerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı 104 köy yolunun kardan kapanmasıyla, Siirt İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "104 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Yolların açılması için geceden bu yana yoğun bir mesai harcamaktayız. Ancak yollardan önce önceliğimiz köylerimizde bulunan hasta ve yaralılardır. Gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA