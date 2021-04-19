Siirt'te 101 bin tüplü bıttım fidanı dağıtıldı
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Siirt'te 101 bin tüplü bıttım fidanı dağıtıldı

Siirt'te 101 bin tüplü bıttım fidanı dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te Fıstık Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde 101 bin tüplü bıttım fidanı dağıtıldı.

Siirt'te Fıstık Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde 101 bin tüplü bıttım fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, 4 bin 500 dekarda yeni fıstık bahçesi oluşturulması için 1 milyon 200 bin lira bütçeli projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin beklentilerin üzerinde talep gördüğünü dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü GAP İdaresi Başkanlığı ve Siirt Valiliğimiz desteğiyle geçen hafta anaç fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Proje ile 101 bin fidan dağıtıldı. Son yıllarda düzensiz yağışlar bölgede artan hastalık ve zararlar son 3 yıldır yetişkin ağaçları kuruttu. Ziraat mühendislerinin tavsiyeleri doğrultusunda bu zararların telafisi için Siirt'in geleneksel bıttım fidanı dağıtıldı. Proje kapsamında bundan sonra anaç olarak sadece bıttım dağıtılacak. Siirt'te 2023 yılı sonuna kadar fıstık alanı 400 bin dekarı geçecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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