Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalandı

Siirt'te kasten adam öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından kasten öldürme suçundan aranan A.A., B.A., V.Y., S.A, ve M.S.A isimli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde, Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü bölgesinde 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheliler yakalanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Siirt Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA