Siirt'te 10'dan fazla kişiye virüs bulaştıran 'Korona Market' faaliyetini sürdürüyor
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Siirt'te 10'dan fazla kişiye virüs bulaştıran 'Korona Market' faaliyetini sürdürüyor

Siirt'te Ramazan Bayramı arifesinde bir çalışanının öldüğü ve 10'dan fazla kişiye virüsün bulaştığı iddia edilen bir market, 7 günlük kapatılmanın ardından faaliyetlerini sürdürüyor.

Siirt'te 10'dan fazla kişiye virüs bulaştıran 'Korona Market' faaliyetini sürdürüyor
18.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:05

Siirt'te Ramazan Bayramı arifesinde bir çalışanının öldüğü ve 10'dan fazla kişiye virüsün bulaştığı iddia edilen bir market, 7 günlük kapatılmanın ardından faaliyetlerini sürdürüyor.

İddiaya göre, Siirt'te Ramazan ayında bir markette alışveriş yapan 10'dan fazla kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Markette şoför olarak çalışan bir kişi, korona virüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, 2 çalışanında da virüs çıkmasının ardından işletmenin faaliyetleri durduruldu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla market 7 gün kapatıldı

Olayın yaşanmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla market karantinaya alınarak faaliyetleri 7 gün durduruldu. Kurul kararında, "15 Mayıs'ta markette servis şoförü olarak çalışan A.Y. Siirt Devlet Hastanesine başvurmuş, aynı gün yatışı yapılarak, numunesi alınmıştır. Alınan numune sonucu 16 Mayısta pozitif gelmiştir. Hastanede izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır. Yapılan filyasyonda A.Y. adlı vatandaşımız 'servis şoförü olduğunu, yaklaşık 1 aydır müşterilere servis hizmetini yapılmadığını ve market içerisinde de herhangi biriyle temasının olmadığını' beyan etmiştir. 18 Mayısta yoğun bakım ünitesine yatırılmış olup plazma tedavisi uygulanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 Mayısta vefat etmiştir. 24 Mayısta vaka kaynakları ve tarihleri farklı olsa da yukarıda adı geçen ve diğer bazı market çalışanlarının pozitif olması nedeniyle markete karantina uygulanması kararı alınmıştır. 7 günün yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Karantinanın 6. gününde marketin tüm çalışanlarına PCR testi yapılması planlanmıştır" denildi.

Ölen market çalışanının oğlundan tepki

Vefat eden A.Y.'nin oğlu Uğur Y., babasının ölümünün ihmal sonucu olduğunu iddia ederek, Siirt'te korona virüs vakalarının durma noktasına geldikten sonra bayram arefesinde yeniden arttığını söyledi. Babasının ölümü üzerine sosyal medya hesabında açıklama yapan Uğur Y., market sahiplerinin işleri durdurmadığı gibi korona vakalarından kimseye bildirmediğini, babasının da ihmal sonucu öldüğünü iddia etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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