Siirt'te 1 yıldan beri aylık 1000 lira harcayarak sokak köpeklerini besliyor

SİİRT merkezde özel bir hastanede Biyokimya Uzmanı olan Sadık Top, 1 yıldan beri bir dönem şiddetli çatışmaların yaşandığı Botan vadisinde, kaderlerine terk edilen sokak köpeklerine sahip çıkıyor. Aylık 1000 lira harcayarak aldığı et ve kemiklerle haftata iki kez köpeklere götürüp onları elleriyle besliyor. Botan vadisinde yaklaşık 40 başı boş köpek olduğunu ifade eden Top, bu köpekler için ayda 1000 lira civarında bir para harcadığını kaydederek, "Ben ve bana destek olan arkadaşlarım bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Sokak hayvanları aktivisleri bana destek oluyor ve bunu seve seve yapıyoruz" dedi.

Özel bir hastanede, 2006 yılından beri görev yapan Biyokimya Uzmanı Sadık Top, il merkezinde ve kent dışındaki başıboş köpeklere sahip çıkarak haftada iki kez olmak üzere onları besliyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Siirt'e gelen iki çocuk babası Top, 2006 yılından bu yana beslediği başıboş köpek sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Ankara'dan Siirt'e 2006 yılında geldim ve özel bir hastanede halen çalışmaktayım. O yıllarda Siirt'te kaderlerine terk edilen hayvan sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Ama, yıllar ilerledikçe bu sayı arttı. Bir vatandaş olarak vicdanen rahatsızlık duydum ve onları beslemeye hala devam ediyorun" dedi.

Siirt merkeze bağlı yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Botan vadisinde sahipsiz köpeklerin olduğunu öğrendiğini ve yaklaşık 1 yıldan fazla buraya gelerek, kasap ve marketlerden aldığı yemler ile onları beslemeye devam ettiğini söyleyen Sadık Top, "Bir yıldır Botan vadisinde bulunan sokak köpeklerine daha doğrusu, buralara atılan hasta, yaralı veya sağlam köpeklere besin desteği sağlıyorum, onları beslemeye çalışıyorum. Haftada bazen bir veya iki sefer gelerek besliyorum. Siirt'ten bana bu tavuk kemikleri veya kasaplarda işe yaramayan kemik ve ciğerleri topluyorum. Zaman zaman kendileri veriyorlar, bazen de kendi param ile ben alıyorum ve aldıklarım gıdaları buradaki sokak hayvanlarına veriyorum" diye konuştu.

Botan vadisinde yaklaşık 40 başı boş köpek olduğunu ifade eden Top, bu köpekler için ayda 1000 lira civarında bir para harcadığını söyledi. Kendisi ve destek olan arkadaşlarının bu işi gönüllü yaptığını söyleyen Sadık Top, "Sokak hayvanları aktivisleri bana destek oluyor ve bunu seve seve yapıyoruz. Bu işin bizim mesleğimiz ile hiç ilgisi yok. Oysa ben isterdim ki benim yerime veteriner fakültesinin asistanları, öğrencileri ve hatta içimizde belediyeden bir görevli arkadaşımız olsun. Gelsin bizim gördüğümüz manzarayı onların da görmesini isterim. Ama ben bu işe devam edeceğim ve sokak köpeklerini bu vadilere gelerek besleyeceğim. Botan vadisinin haricinde Siirt'in Başur ve Kezer alanlarında bulunan köpekleri beslemeye başlayacağım. Ben bu arada yaklaşık bu iş için ayda 1000 lira harcıyorum. Aracım olmadığı için ticari taksi kiralayarak buralara geliyorum" dedi.