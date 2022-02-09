Siirt'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Emrullah Tren Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan M.S.S'nin yapılan GBT sorgusunda Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title