Siirt'te 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi



SİİRT - Siirt ili Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda bir terörist ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 04 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Operasyonda sözde Herekol sorumlusunun da içlerinde bulunduğu değerlendirilen bir grup teröristle sağlanan temasta bir terörist, beraberinde bir adet Şiyar keskin nişancı tüfeği, 31 adet Şiyar mühimmatı, iki adet anti tank roket mühimmatı ve bir adet el kamerası ile birlikte sağ olarak ele geçirildiği öğrenildi.