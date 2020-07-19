Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
19.07.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:18
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA