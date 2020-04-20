Siirt'te 1 mezra karantinaya alındı Siirt'in Pervari ilçesine bağlı bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Gökçekuru köyü Göl mezrası korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan mezrada 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA