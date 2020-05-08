Siirt'te 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi
08.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:52
Siirt'te 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Siirt'te 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman'ın Beşiri ilçesinden temin ettikleri kubar esrarı Kurtalan ilçesine götürecekleri bilgisi üzerine 2 şüpheliyi fiziki takibe aldı.
Şüpheliler, Kurtalan ilçesinin Mağrip köyü yolunda ekiplerden kaçmaya çalışırken yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA