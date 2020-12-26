Siirt'te 1 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siirt'te 1 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi

26.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:52
Siirt'te 1 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 670 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 670 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Beldesi uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan aramada kol dayama kısmına zulalanmış 1 kilo 670 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, araç içerisinde bulunan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Aslı Tandoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Mustafa Er Cüneyt Çakır Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te 1 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:52:53. #1.15#
title