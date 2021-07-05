Siirt'te 1 kilo 250 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Siirt'in Pervari ilçesinde 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pervari Belenoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine C.S'yi durdurdu.
Kimlik kontrolü yapılan C.S'nin taşıdığı poşette 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık