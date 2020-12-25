Siirt tayfi üzümünün coğrafi işaret başvurusu kabul edildi

Siirt tayfi üzümünün Türk Patent ve Marka Kurumuna "coğrafi işaret belgesi" için yapılan başvuru kabul edildi.

Siirt tayfi üzümünün Türk Patent ve Marka Kurumuna "coğrafi işaret belgesi" için yapılan başvuru kabul edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Siirt'e özgü yetişen tayfi üzümünün coğrafi işaret belgesi için yapılan başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde pervari balı, Siirt battaniyesi, Siirt büryan kebabı, perde pilav tescillenmiş olup, Zivzik narı ve Bıttım sabunu için yapılan coğrafi işaret süreci devam etmektedir. İlimizde coğrafi işaret için başvuru yapılacak 15 ürün belirlenmiş olup 2021 yılında 5 ürün için daha başvuruda bulunulacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz