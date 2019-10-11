Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni hizmet binası

11.10.2019 12:46

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yeni hizmet binasına kavuşacağını belirtti.

Ören yaptığı açıklamada, bölgenin tarım ve hayvancılık açısından önemine değindi.

AK Parti hükümeti olarak her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini ifade eden Ören, "Hayata geçirdiğimiz bu çalışmalardan ilimizin de en iyi şekilde faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de Bakanlığımız nezdinde gerekli görüşmeleri yapmaya ve ilimizin ihtiyaçlarını gidermeye, sorunlarını çözmeye devam ediyoruz." dedi.

Çalışmalar kapsamında hizmet binası depreme dayanıklılık testinde olumsuz çıkan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yeni bir binaya kavuşacağına dikkati çeken Ören, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının projesini sonuçlandırdık. En yakın zamanda temelini atarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin daha da iyi hizmet almasını sağlayacağız. Bölgemizin ve ülkemizin en iyi hizmetlere layık olduğunun farkındayız. İlimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA