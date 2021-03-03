Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden staj başvurularına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden staj başvurularına ilişkin açıklama

03.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:23
Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden staj başvurularına ilişkin açıklama

Siirt'te staj yapacak öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Siirt'te staj yapacak öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021'de kurum bünyesinde staj yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik başvuruları başladı.

Üniversite öğrencileri için 22 Mart, lise öğrencileri için de 31 Mart'ta sona erecek başvurular, e-devletten veya https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1275/2021-Yili-Lise-Ogrencileri-Icin-Staj-Basvurulari ile https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adreslerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Hülya Avşar Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Erol Bulut Caner Erkin Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden staj başvurularına ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 11:24:37. #1.15#
title