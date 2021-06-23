Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS başvurularına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS başvurularına ilişkin açıklama

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS başvurularına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) son başvuruların 30 Haziran olduğunu bildirdi.

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) son başvuruların 30 Haziran olduğunu bildirdi.

Demirhan, bitkisel üretime dayalı desteklemelerden yararlanmak isteyen çiftçilerin mağdur olmamaları için başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

ÇKS belgesi olmayan ve başvurusu yapmayan üreticilerin desteklemelerden yararlanamayacağını ifade eden Demirhan, şunları aktardı:

"Nüfus cüzdanı niteliğinde olan ÇKS belgesi için başvuru yapacak çiftçiler ödemelerinden yararlanabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca ÇKS'ye kaydı bulunan ve kaydı güncel olan üreticilere mazot gübre, yem bitkileri, küçük aile işletmesi, sertifikalı tohum kullanımı ve üretimi, fidan, fide kullanımı, iyi tarım uygulamaları, organik tarım desteği, katı organik ve gübre desteği verilecek. Ayrıca Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre yağlı tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil fark ödemesi desteğinden de yararlanması sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
Görüntüler endişe verici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı
Görüntüler endişe verici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS başvurularına ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 16:11:27. #1.16#

title