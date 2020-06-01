Siirt, Şırnak ve Elazığ'da restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt, Şırnak ve Elazığ'da restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı

Siirt, Şırnak ve Elazığ'daki restoran ve kafelerde normalleşme sürecine uygun hizmet veriliyor.

Siirt, Şırnak ve Elazığ'da restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı
01.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:37

Siirt, Şırnak ve Elazığ'daki restoran ve kafelerde normalleşme sürecine uygun hizmet veriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme planı kapsamında çalışmaya başlayan restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler, müşterilerini belirlenen kurallar dahilinde ağırlıyor.

Siirt

Siirt'te çay bahçesi işleten İbrahim Alptekin, uzun süreden sonra yeniden müşterileriyle buluştukları için mutlu olduklarını belirterek, "Günler öncesinden temizlik ve dezenfeksiyon hazırlıklarımızı tamamlayarak bugünü bekledik. Nihayet ilk müşterilerimiz geldi. Masa ve sandalye mesafelerini, yetkililerin uyarıları doğrultusunda sosyal mesafe kuralına göre dizayn ettik. Gelen müşterilere de eldiven ve maske dağıtıyoruz. Bir an önce normalleşmeyi umut ediyoruz." dedi.

Şırnak

Şırnak'ta lokanta işletmecisi Celal Gökalp de vatandaşlara yeniden hizmet vermenin heyecanını yaşadığını belirterek "Masaları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenledik. Müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Temennimiz, bu salgının tamamen sona ermesi." ifadelerini kullandı.

Lokantacı Faruk Yıldız ise iki aydır sadece paket servisi yaptıklarını belirterek çalışanlar ve müşterilerin sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemleri alıp hizmet sunduklarını söyledi.

Elazığ

Elazığ'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri, tarihi ve turistik mekanların normalleşme sürecine dahil edilmesiyle yeniden hizmete açıldı.

Tarihi Harput Mahallesi'nde de normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin açılmasıyla hareketlilik başladı.

Restoran işleten Cihat Aslan, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan işletmelerini yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Müşterilerine, güven içerisinde hizmet verebilmek için gerekli tüm tedbirleri uyguladıklarını ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

"Gelen müşterilerimizin öncelikle ateşini ölçüyoruz, eğer ateşleri yüksekse işletmemize almıyoruz. Ateşini ölçtüğümüz müşterilerimize daha sonra dezenfektan veriyoruz, ellerini dezenfekte ediyorlar, Maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Ardından sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde masalarımıza yönlendiriyoruz."

İşletmeci Emre Candan ise normalleşme sürecinde uygulanması gereken tedbirlere uyarak kapılarını müşterilerine açtıklarını dile getirdi.

İlk gün olmasına rağmen müşteri yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Candan, "Müşteri yoğunluğumuz gayet iyi, gelen kişiler iç ferahlığıyla gelip yemeklerini yiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Ataizi Haldun Dormen
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Siirt, Şırnak ve Elazığ'da restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 16:40:37. #1.14#
title