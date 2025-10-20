Haberler

Siirt, Şırnak 21 Ekim Salı yarın okullar tatil mi?

Siirt, Şırnak 21 Ekim Salı yarın okullar tatil mi?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde beklenen yoğun yağış, öğrenciler ve veliler arasında merak konusu oldu. Siirt ve Şırnak'ta 21 Ekim Salı günü okulların tatil olup olmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gözler, olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerden yapılacak olası tatil duyurularına çevrildi. Siirt ve Şırnak için 21 Ekim Salı günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda açıklama bekleniyor.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Siirt ve Şırnak'ta Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Son tahminlere göre, yarın (Salı) ülkenin doğu bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

KIYI EGE İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji raporlarına göre, yarın (Salı) Kıyı Ege genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, olası sel, su baskını ve ulaşımda gecikmeler gibi durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

KARADENİZ KIYILARINDA KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı.

OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından gözler, Siirt ve Şırnak valiliklerinden gelebilecek olası okul tatili açıklamalarına çevrildi. Ancak 20 Ekim itibarıyla, 21 Ekim Salı günü için henüz herhangi bir resmi tatil kararı açıklanmadı. Vatandaşların, gün içinde yapılabilecek yeni duyurular için valiliklerin resmi açıklamalarını takip etmeleri öneriliyor.

