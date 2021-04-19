Siirt SGK İl Müdürlüğünden yapılandırmaya ilişkin açıklama

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, yapılandırma için başvuru yaptığı halde ödeme yapmayan mükelleflere uyarıda bulundu.

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, yapılandırma için başvuru yaptığı halde ödeme yapmayan mükelleflere uyarıda bulundu.

İlbaş, başvuru yaptığı halde ödeme yapmayan mükelleflere yeni bir hak tanındığını belirtti.

Mükelleflerin borçlarını 30 Nisan'a kadar yatırmaları durumunda yapılandırmanın bozulmayacağını belirten İlbaş, şunları kaydetti:

"Sigorta, genel sağlık ve işsizlik sigorta pirim borçları yapılandırılmıştı. Peşin ödeme halinde yüzde 90'ı silinecek yapılandırmaya başvurduğu halde taksitle ödeme planını tercih eden ancak taksit ödemediği için yapılandırması bozulan işverenlere yeni bir hak tanındı. 30 Nisan'a kadar geçerli olmak üzere müdürlüklere müracaat ederek yapılandırmalarını peşin ödeme planı olarak değiştirecek mükellefler ödemeleri belirlenen tarihe kadar yapmaları halinde bu haktan yararlanabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz