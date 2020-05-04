Siirt şehidi memleketine uğurlandı

Siirt şehidi memleketine uğurlandı Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyünde mayına basarak şehit olan piyade uzman onbaşı Bekir Gündeş için tören düzenlendi.

Siirt şehidi memleketine uğurlandı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyünde mayına basarak şehit olan piyade uzman onbaşı Bekir Gündeş için tören düzenlendi.

3. Komanda Tugay Komutanlığı bahçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Tören, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua edildi. Vali Ali Fuat Atik, şehidin ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından şehit Gündeş'in naaşı, helikopterle memleketi Kahramanmaraş'a dualar eşliğinde uğurlandı.

Törene Vali Ali Fuat Atik, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Fevzi Kanasarı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mevlut Yıldız, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum amirleri, askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Kaynak: İHA