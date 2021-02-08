Siirt Sağlık-Sen'den Şubesinden sağlık çalışanlarına ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Sağlık-Sen'den Şubesinden sağlık çalışanlarına ziyaret

08.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:00
Siirt Sağlık-Sen'den Şubesinden sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Eviz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor ve sağlık personelini ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelede ön safta yer aldığını ifade eden Eviz, "Salgına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyoruz. İlimizde de salgın sürecinde önemli çalışmalar yürütüldü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Barış Manço İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Sağlık-Sen'den Şubesinden sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:01:39. #1.14#
title