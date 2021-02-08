Siirt Sağlık-Sen'den Şubesinden sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Eviz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor ve sağlık personelini ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelede ön safta yer aldığını ifade eden Eviz, "Salgına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyoruz. İlimizde de salgın sürecinde önemli çalışmalar yürütüldü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz