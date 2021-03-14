Siirt Sağlık-Sen'den 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin açıklama

Sağlık-Sen Siirt Şubesi Başkanı Vesim Eviz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kovid-19 ile mücadelede büyük gayret saf eden sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Eviz, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu sorunların çözüm beklediğini söyledi.

Fedakar sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'na daha hüzünle girmenin burukluğunu yaşadığını dile getiren Eviz, şunları kaydetti:

"Bir yanda salgın kaynaklı ağır iş yükü, ekstra sorunlar ve can kayıpları, diğer yanda yıllara sarılı çözüm bekleyen meseleler. 2021'in sağlık çalışanları yılı ilan edildi, ancak sorun ve beklentilerinin çözümüne dair henüz bir ümit ışığı görebilmiş değiller. Hak etmediklerini ya da hakları olmayanları değil, alın terlerinin ve mücadelelerinin karşılığını istiyorlar. Hakkaniyetsiz ve adaletsiz döner sermaye sistemi son bulsun istiyorlar. Can yakan, alın terini yok sayan bu sistemin yerine, ödemelerin hastane bütçesinden değil, merkezi bütçeden karşılandığı yeni bir modele geçilmesini istiyorlar. Bu sayede gelirlerinin, hastanelerin gelirlerine bağlı olmaktan çıkacağını çok iyi biliyorlar. Bu durum aynı zamanda haksız ücret dağılımının son bulması demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz