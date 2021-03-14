Siirt Sağlık-Sen'den 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Sağlık-Sen'den 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin açıklama

14.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:08
Siirt Sağlık-Sen'den 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin açıklama

Sağlık-Sen Siirt Şubesi Başkanı Vesim Eviz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kovid-19 ile mücadelede büyük gayret saf eden sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Sağlık-Sen Siirt Şubesi Başkanı Vesim Eviz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kovid-19 ile mücadelede büyük gayret saf eden sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Eviz, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu sorunların çözüm beklediğini söyledi.

Fedakar sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'na daha hüzünle girmenin burukluğunu yaşadığını dile getiren Eviz, şunları kaydetti:

"Bir yanda salgın kaynaklı ağır iş yükü, ekstra sorunlar ve can kayıpları, diğer yanda yıllara sarılı çözüm bekleyen meseleler. 2021'in sağlık çalışanları yılı ilan edildi, ancak sorun ve beklentilerinin çözümüne dair henüz bir ümit ışığı görebilmiş değiller. Hak etmediklerini ya da hakları olmayanları değil, alın terlerinin ve mücadelelerinin karşılığını istiyorlar. Hakkaniyetsiz ve adaletsiz döner sermaye sistemi son bulsun istiyorlar. Can yakan, alın terini yok sayan bu sistemin yerine, ödemelerin hastane bütçesinden değil, merkezi bütçeden karşılandığı yeni bir modele geçilmesini istiyorlar. Bu sayede gelirlerinin, hastanelerin gelirlerine bağlı olmaktan çıkacağını çok iyi biliyorlar. Bu durum aynı zamanda haksız ücret dağılımının son bulması demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ümit Özdağ Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Sağlık-Sen'den 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:22:46. #1.14#
title