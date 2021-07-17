Siirt polisinden sürücülere klipli uyarı

Siirt polisinden sürücülere klipli uyarı Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sürücülerin trafik kurallarına uymaları için bir klip hazırladı.

Siirt polisinden sürücülere klipli uyarı

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sürücülerin trafik kurallarına uymaları için bir klip hazırladı.

Kurban bayramında yola çıkacak olanlar için trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatmak için bir klip hazırlandı. Polis memurları tarafından çekilen klip bir araçta geçiyor. Klipte araç kullanan ve kurallara uymayan sürücülerin trafik ekiplerince durdurulduğu ve vatandaşlara tedbirlere uyulması için önemli mesajlar aktarıldı. Klip vatandaşlar tarafından beğenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz