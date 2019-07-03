Siirt polisinden 'Sakın korkma 155'i ara' klibi

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü'nce, vatandaşların olası şüpheli durumlarda '155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları amacıyla 'Sakın korkma 155'i ara' klibi çekildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, '155 Polis İmdat Hattı'na yapılacak ihbarların güvenli ve gizliliğinin korunduğuna anlatan 'Sakın korkma 155'i ara' isimli klip çekti. Görüntülerde, senaryo gereği balkondan eve giren hırsızın, karanlıkta el feneriyle ziynet eşyası ararken, onu fark eden kız çocuğunun 155'i arayarak ihbarda bulunduğu ve polislerin gelip şüpheliyi yakaladığı yer aldı.

Kliple ilgili yapılan açıklamada, "İnsansız hava araçlarımız, 50 kent güvenlik yönetim sistemine ait 360 derece ve sabit kamera, gece görüşlü kızılötesi uzun mesafe tespitli kameralar, plaka tanıma sistemlerimiz, motorize ekiplerimiz ve tüm personelimizle alınan ihbarlara anında müdahale edilip gizlilik esaslarına riayet edilerek tüm gelen ihbarlarınız koşulsuz değerlendirilerek gereği yapılmaktadır. 155 arama faaliyetleri ücretsiz ve gizli tutulmaktadır" denildi.



Kaynak: DHA

- Siirt