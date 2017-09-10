Siirt PKK'lı teröristler köy bastı 1 ölü (3)



VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hastaneye gelerek bilgi aldı ve ardından olayla ilgili bir açıklama yaptı.



Haber: Siirt (DHA)



(Tür: Yurt)