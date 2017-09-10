Siirt PKK'lı Teröristler Köy Bastı 1 Ölü

Siirt PKK'lı Teröristler Köy Bastı 1 Ölü

Siirt PKK'lı teröristler köy bastı 1 ölü (3)VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİSiirt Valisi Ali Fuat Atik, hastaneye gelerek bilgi aldı ve ardından olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Siirt PKK'lı teröristler köy bastı 1 ölü (3)

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hastaneye gelerek bilgi aldı ve ardından olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber: Siirt (DHA)

(Tür: Yurt)