Siirt PKK'lı teröristler köy bastı 1 ölü (3)VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİSiirt Valisi Ali Fuat Atik, hastaneye gelerek bilgi aldı ve ardından olayla ilgili bir açıklama yaptı.Haber: Siirt (DHA)(Tür: Yurt)
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