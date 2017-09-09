Siirt PKK'lı Teröristler Köy Bastı 1 Ölü

Siirt PKK'lı Teröristler Köy Bastı 1 Ölü

Siirt PKK'lı teröristler köy bastı 1 ölü (2)(Tür: Yurt)

Siirt PKK'lı teröristler köy bastı 1 ölü (2)

(Tür: Yurt)