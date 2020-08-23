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Siirt Özel İdarespor'un altyapı tesisleri tanıtıldı

TFF 3. Lig takımlarından Siirt Özel İdarespor'un altyapı tesisleri düzenlenen programla tanıtıldı.

23.08.2020 22:06 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:11

TFF 3. Lig takımlarından Siirt Özel İdarespor'un altyapı tesisleri düzenlenen programla tanıtıldı.

Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat, gazeteciler ile birlikte altyapı tesislerini gezerek tesis ile kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Canpolat, yaptığı açıklamada, kulüp olarak uzun yıllardan sonra profesyonel lige yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Siirtli çocukların ve gençlerin Türk futboluna kazandırılması için altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Siirt-Kurtalan kara yolu Kezer mevkinde büyük bir spor tesis yaptık. Şu an bölge takımlarında olmayan bu tesiste kurulacak olan altyapıda yetişecek çocuk ve gençleri Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun için de Türkiye'nin köklü kulüplerinde Beşiktaş'tan destek istedik. Önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerden de olumlu sonuç alırsak Beşiktaş Kulübünün altyapısındaki çocuk ve gençlerin Siirtlilerle kaynaşmasını sağlayacağız. Ayrıca 1 Eylül'de tüm transfer çalışmalarını tamamlayarak takımı hazır hale getirmeyi hedefliyoruz."

Siirt Özel İdarespor'un altyapı tesisleri tanıtıldı

Kaynak: AA

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