Siirt Özel İdarespor'dan sporseverlere davet
Siirt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta Bağlar Belediyespor ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.
Siirt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. grupta Bağlar Belediyespor ile oynayacakları maça tüm sporseverleri davet etti.
8 Aralık'ta Siirt Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek maçın şampiyonluk yolunda kritik önem taşıdığını belirten Canpolat, şunları kaydetti:
"Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral sağladı. Evimizde oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak 3 puan almayı hedefliyoruz. Kalan 2 maçımızı da kazanarak ilk yarıyı zirvede bitirmek istiyoruz. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmada tüm sporseverleri takımlarına destek olmaya davet ediyoruz."