Siirt Özel İdarespor'da transfer

23.08.2019 16:20

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Görelespor'dan Yusuf Efil'i transfer etti

Takımın sportif direktörü Ahmet Erten, Özel İdarespor'un her geçen gün daha da iyiye gittiğini, yeni transferlerin takıma hızlı bir şekilde uyum sağladığını belirtti.



Orta saha oyuncusu 28 yaşındaki Efil'in takıma büyük katkı sunacağını aktaran Erten, şunları kaydetti:



"Transfer arayışlarımız sünüyor. Son olarak Efil'i takımın renklerine kattık. Takımda moraller çok iyi, özellikle futbolcuların antrenmanlarda çok hırslı olması ve takım uyum sağlaması bizleri mutlu etti. Erzurum kampından sonra döndüğümüz Siirt'te çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Görelespor'un başarılı orta saha oyuncusu Yusuf Efil'in takımı sırtlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA