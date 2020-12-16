Siirt Özel İdarespor'da maç hazırlıkları
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Siirt Özel İdarespor'da maç hazırlıkları

16.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:48
Siirt Özel İdarespor'da maç hazırlıkları

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Kozanspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Kozanspor FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat, maçı kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Geçen hafta deplasmanda karşılaştıkları Muğlaspor'u yenerek yükselişe geçtiklerini dile getiren Canpolat, şunları kaydetti:

"Son haftalarda aldığımız puanlar takıma büyük moral kazandırdı. Antrenmanları aralıksız sürdüren ekibimiz cumartesi günü kendi sahasında Kozanspor'u konuk edecek. Bu maçı da kazanarak hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Sakatlığı devam eden futbolcularımız var, en kısa zamanda iyileşerek takımdaki yerlerini almalarını bekliyoruz."

Siirt Özel İdarespor grupta 16 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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