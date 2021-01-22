Siirt Özel İdarespor 5 futbolcuyla anlaştı
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Siirt Özel İdarespor 5 futbolcuyla anlaştı

22.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:06
Siirt Özel İdarespor 5 futbolcuyla anlaştı

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 5 futbolcuyla anlaşma imzaladı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 5 futbolcuyla anlaşma imzaladı.

Takımın sportif direktörü Yunus Kılıçvuran, yeni transferlerin takımla ilk antrenmana çıktığını belirtti.

Stoper, santrafor, orta saha ve sağ kanada yapılan transferlerle takımın güçlendirildiğini dile getiren Kılıçvuran, şunları kaydetti:

"İlk devrede takımda eksikliğini hissettiğimiz kanatlara, yönetim ve teknik heyetin talepleri doğrultusunda çeşitli takımlarda oynayan futbolcu transferlerimizi gerçekleştirdik. Yeni transferler takımla ilk antrenmanda iyi performans sergiledi. Kısa sürede takıma daha da uyum sağlayacaklarına inanıyoruz. İkinci devreye çok güçlü bir ekipler girerek, özellikle mücadele eden ve her maçında galibiyet kazanarak taraftarın yüzünü güldürmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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