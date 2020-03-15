Siirt Özel İdarespor: 1 - Mardin Büyükşehir Başakspor: 1
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.
15.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:46
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Siirt Şehir Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşma hızlı başlayan Mardin Büyükşehir Başakspor 34. dakikada Yusuf'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçta başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 87. dakikasında Siirt Özel İdarespor, Harun'un penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı.
Karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.
Taraftarlar, seyircisiz oynanan maçı sahaya yakın binaların balkon ve çatı katında izledi.
Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de izledi.
Kaynak: AA