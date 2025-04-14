Siirt okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Siirt'te okul yok mu (Siirt Valiliği Açıklaması)?

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 15 NisanSalı günü için okullarda tatil mi araştırıldı. Peki, Siirt okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Siirt'te okul yok mu (Siirt Valiliği Açıklaması)?

SİİRT OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının olduğu Siirt'te okulların tatil edilip edilmeyeceği için Siirt Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz konu ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı.

SİİRT HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Salı) gece saatlerine kadar Siirt il geneli ile Van ve Siirt'in güney, Siirt ve Siirt'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Siirt ve Siirt il geneli ile Siirt doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.