Siirt öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı
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Siirt öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındıSİİRT'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

01.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:11
Siirt öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

SİİRT'in ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Siirt öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı
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