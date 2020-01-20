Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
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Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındıSİİRT'in Şirvan ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K., açığa alındı.

20.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:33
Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

'in ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K., açığa alındı.

Olay, 13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu sınıf öğretmeni A.K. açığa alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Siirt öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
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