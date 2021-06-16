Siirt Müftüsü Kapıcıoğlu, TDV'ye kurban bağışında bulundu
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Siirt Müftüsü Kapıcıoğlu, TDV'ye kurban bağışında bulundu

Siirt Müftüsü Kapıcıoğlu, TDV'ye kurban bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekaletle kurban bağışında bulundu.

Siirt Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekaletle kurban bağışında bulundu.

Kapıcıoğlu, vatandaşları Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV iş birliğiyle sürdürülen kurban bağışına davet etti.

Bağışların TDV bağış uygulamasından 20 Temmuz'a kadar yapılabileceğini dile getiren Kapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim kampanyası bu yılda 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla başladı. TDV'ye emanet edilen kurbanlar İslami usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Yurt içinde 1125 lira, yurt dışında ise 925 lira bedelle kurban bağışı müftülükler ve din görevlileri aracılığıyla bagis.tdv.org internet adresinden ve 'TDV Bağış' uygulamasından yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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