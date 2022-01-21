Siirt Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde karne heyecanı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet veren Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde karne heyecanı yaşandı.
Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet veren Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde karne heyecanı yaşandı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Orhan Doğan Parkında düzenlenen karne törenine, belediye yetkilileri, veli ve öğrenciler katıldı. 98 öğrencinin eğitim gördüğü kreşte karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini aileleriyle paylaştı.
Tören, öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri