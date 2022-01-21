Siirt Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde karne heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde karne heyecanı

Siirt Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde karne heyecanı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet veren Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde karne heyecanı yaşandı.

Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet veren Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde karne heyecanı yaşandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Orhan Doğan Parkında düzenlenen karne törenine, belediye yetkilileri, veli ve öğrenciler katıldı. 98 öğrencinin eğitim gördüğü kreşte karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Tören, öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Siirt Belediyesi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title