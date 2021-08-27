Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip gazetecilerle bir araya geldi
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Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip gazetecilerle bir araya geldi

Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip gazetecilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, basın mensuplarıyla bir araya gelerek eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, basın mensuplarıyla bir araya gelerek eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bir kafede düzenlenen programda konuşan Edip, Siirt'in 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır olduğunu belirtti.

Okullarda tüm öğrenciler için maske ve dezenfektan bulundurulacağını, tüm öğretmenlerin seminerden geçirileceğini dile getiren Edip, şunları kaydetti:

"Kaldığımız yerden büyük heyecanla yüz yüzü eğitime başlıyoruz. 1 Eylül'de ilkokul ve ana sınıflara yönelik uyum seminerleri olacak. 6 Eylül'de de yaklaşık 90 bin öğrencinin okulla kavuşmasını sağlanacak. Şu an çalışmaları sahada hızlı bir şekilde takip ediyoruz. Bütün tedbirler alındı. Okullarımız hayatın içerisinde bulunan bir çok mekandan daha güvenlidir. Bir öğrencinin temaslı olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülüyor. Her öğrenci okula gelirken veya teneffüste yıpranmış maskelerini değiştirebilecek. Öğrenci sayımız kadar günlük maske temin ediyoruz. Koridor ve masalara kadar dezenfektan bulunduruyoruz. Tüm okullara temizlik malzemeleri dağıtılacak."

Edip, velilerin müsterih olmasını, tüm tedbirlerin alındığı okullara çocuklarını gönül rahatlığıyla göndermelerini istedi.

Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip gazetecilerle bir araya geldi
Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip gazetecilerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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