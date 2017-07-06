Siirt Milletvekili Aktay'dan Vali Atik'e Ziyaret

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Valiler Kararnamesi ile Siirt Valiliğine atanan Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.



Milletvekili Aktay, ziyarette yaptığı konuşmada, Vali Atik'in kente yeni yatırımlar yapacağına inandığını söyledi.



Aktay, "Siirt, bölgenin yatırıma açık şehirlerinden biridir. Valimiz ve ekibinin de çalışmalarıyla Siirt'in tüm dinamikleriyle tarımdan turizme bütün alanlarda gelişmesi ve kalkınması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu.



Vali Atik ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aktay'a teşekkür etti.